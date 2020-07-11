Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Moritanya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Moritanya'da sevinçle karşılandı

Moritanya'da halk Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşıladı.

Moritanya'da halk Ayasofya'nın ibadete açılması kararı sevinç ve memnuniyetle karşıladı.

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Başkent Novakşot'ta, İstanbul'un fethinin sembolü ve İslam dünyasında büyük öneme sahip Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması kararından ötürü dualar edildi.

Ayasofya'nın ibadete açılmasına çok sevindiklerini söyleyen bir grup Novakşotlu, aldıkları bu güzel haber nedeniyle deve kurban etti.

Kararın ikinci bir fetih olduğuna, bu olayın İslam tarihinde yeni bir sayfa açacağına ve Müslümanların birliğine vesile olacağına inandıklarını belirten Moritanyalılar, Türkiye halkı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Moritanya, Ayasofya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 01:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya'nın ibadete açılması kararı Moritanya'da sevinçle karşılandı - Son Dakika

Son Dakika

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Bataklık Operasyonu kapsamında 16 şirkete kayyum atandı
23:30
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
22:57
Son Dakika: Cami rahatsızlığı büyüyor! Ayasofya kararına bir tepki de ABD'den geldi
22:33
Yıldız Tilbe'den Ayasofya paylaşımı: Allah devletimize, milletimize zeval vermesin
22:26
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21:43
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
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21:21
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