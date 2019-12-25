Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika

Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı

6 saat önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı.

Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı, System.String[]

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı.


Daha önce protokolü yapılan ve hayırsever bir protokol kapsamında, Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka Köyü İlkokulu, Muharremşah İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'na, Z- Kütüphane ve Çocukların problem çözme becerilerini ve aynı zamanda gelişim alanlarına uygun genel olarak ahşap oyun materyalleriyle donatıldı. Güvenli bir şekilde eğlenerek zaman geçirebilecekleri 'Oyun Etkinlik Alanı' kurulması planlandı. Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka Köyü İlkokulu ve İsmail Hakkı Tonguç İlkokulu'nda Z - Kütüphane ve Oyun Etkinlik Alanı kurulumları tamamlandı. Muharremşah İlkokulu'nda ise bu yıl sonuna kadar kurulumun tamamlanması planlanıyor.


Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı. Açılışa Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürü Muharrem Yol, Hayırsever İşadamı GökerPlast Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Göktuğ, GökerPlast Genel Müdürü Emre Göktuğ, GökerPlast İşletme Müdürü Özgür İnam, GökerPlast Üretim Müdürü Emre Kırmızı, Okul ve Kurum Müdürleri, Güzelyaka Köy Halkı ve çok sayıda davetli katıldı.


Kütüphaneye GökerPlast Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Göktuğ tarafından 5 adet masaüstü bilgisayar, 1 adet yazıcı ve çok sayıda TÜBİTAK yayınlı kitap bağışı yapılırken, Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma Güzelleştirme ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu aracılığı ile Sosyolog Pelin Deniz ve Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çok sayıda kitap bağışı yapıldı.


Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun katkılarından dolayı hayırsever iş adamı Sinan Göktuğ' a teşekkür plaketi takdim ederek verdiği destek için teşekkür etti. - ZONGULDAK

Zonguldak, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 05:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oyuncu Çağlar Ertuğrul'dan Kanal İstanbul Projesi hakkında dikkat çeken paylaşım
Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 1'i ağır 3 işçi yaralı Son dakika: Zonguldak Kilimli'de maden ocağında patlama: 2 işçi öldü İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
23:50 Halı sahada kalp krizi geçiren Sivas Emniyet Müdür Yardımcısı öldü - Son Dakika
23:49 "Rafadan Tayfa Göbeklitepe" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
23:47 DHA YURT BÜLTENİ - 25 - Son Dakika
23:45 Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika
23:45 Esenyurt'ta 5 katlı binada korkutan yangın - Son Dakika
23:22 İstanbul Üniversitesi'nde kıyafet tartışması! Öğretim görevlisinin öğrenciye "Burası pavyon değil" dediği iddia edildi - Son Dakika
22:50 Kayınvalidesini reddeden gelini, eşi zorla hamile bıraktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 23:54:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayça Yazıcıoğlu Güzelyaka İlkokulu'nda Z-kütüphane açılışı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]