Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu - Son Dakika
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Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu

17.05.2022 09:18
Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı 4 köydeki ekili tarım arazileri, dolu yağışı nedeniyle zarar gördü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı 4 köydeki ekili tarım arazileri, dolu yağışı nedeniyle zarar gördü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi, Sultanşah, Elmalı ve Bıldır Köylerinde yağan dolu ekili tarım arazilerine zarar verdi. Uzunköprü ilçesinde gece saatlerinde bir anda etkisini gösteren dolu yağışının özellikle ayçiçeği ve buğday tarlalarına zarar verdiği öğrenildi.

Dolu yağışıyla ilgili açıklama yapan Bıldır Köyü Muhtarı İsmail Özer, diğer köylere göre kendi tarlalarında daha az dolu yağışı olduğunu belirterek, "Köyümüzde yağan dolu yağışı neticesinde aşırı bir zayiatın olmadığını gördüm. Buğday tarlalarının içinde yaklaşık 4 parmak derinliğinde buz olmasına rağmen buğday başakları ayakta. Ayçiçek yapraklarında ufak tefek delikler olmasına rağmen halen ayakta olduklarına tespit ettik. Fakat gece karanlığında net bir şey söylemek zor, sabah gündüz gözüyle zararı daha iyi göreceğiz. Yarın ola hayrola inşallah çok büyük zarar yoktur. Allah beterinden korusun" dedi.

(Berkant Şükrü Doğan Uludağ - Mehmet Basmacı - İHA)

Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu
Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu
Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu
Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu
Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayçiçeği ve buğday tablalarını dolu vurdu - Son Dakika


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