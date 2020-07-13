Aydar'ın avukatı: "Silah zoruyla senet imzalatma olayı gerçeğe aykırı" - Son Dakika

Aydar'ın avukatı: "Silah zoruyla senet imzalatma olayı gerçeğe aykırı"

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sabıkası nedeniyle görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın avukatı Erkin A. Doygun, müvekkilinin yağma suçundan yargılandığı davayla ilgili haberlerde silah zoruyla senet imzalattığı yolundaki bilginin doğru olmadığını bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından sabıkası nedeniyle görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın avukatı Erkin A. Doygun, müvekkilinin yağma suçundan yargılandığı davayla ilgili haberlerde silah zoruyla senet imzalattığı yolundaki bilginin doğru olmadığını bildirdi.

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Avukat Erkin A. Doygun, müvekkili Aydar ile babası, kardeşi ile amcalarının yargılandığı davada 8 yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldığı yönündeki haberle ilgili yaptığı açıklamada, "Haberde ..silahla alıkoydukları 3 kişiye zorla senet imzalattıkları...", "...Duruşmada savcı tutuklama talep ederken..." şeklinde gerçeğe aykırı ifadeler kullanılmıştır. Davaya bakan savcı mütaalasında tutuklama talep etmemiş olup müvekkilim tutuksuz yargılanmaktadır. Ayrıca savcı mütaalasında Türk Ceza Kanunu 149/1-c maddesi (Birden fazla kişi tarafından birlikte) uyarınca cezalandırılmalarını talep etmiş mahkemece de bu hüküm kapsamında cezalandırılma yapılmıştır. Olayda silah kullanımı bulunmamakta olup silah kullanımı olsaydı Türk Ceza Kanunun 149/1-a maddesi uyarınca cezalandırılma yapılması gerekmekte olacaktı. Bu nedenle silah zoruyla senet imzalatma olayı gerçeğe aykırıdır" dedi.


Ayrıca dosya kapsamında müştekilerin 22 Haziran 2018 tarihli dilekçeleri ile "Kızlarının tedavisi amacıyla borç para aldıklarını, daha sonra içinde bulundukları psikolojik ortamdan dolayı olayı abartarak şikayette bulunduklarını ve vicdan azabı sebebiyle şikayetten vazgeçtiklerini belirttiklerini ifade eden Doygun, "Görüleceği üzere dava dosyasında olmayan, gerçeğe aykırı hususlar haberde belirtilmiş ve müvekkilimin kişilik hakları zedelenmiştir. Yargılama süreci devam etmekte olup müvekkilim hakkında kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmamakta olup müvekkilimin masumiyet karinesi yapılacak haberlerde göz önüne alınmalıdır" ifadelerini kullandı. - ADANA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:38 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydar'ın avukatı: 'Silah zoruyla senet imzalatma olayı gerçeğe aykırı' - Son Dakika
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