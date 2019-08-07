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Aydemir'den Aziziye İstişaresi

1 saat önce

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye ilçesinde dadaşlarla istişare etti.

Aydemir'den Aziziye İstişaresi, System.String[]
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Aziziye ilçesinde dadaşlarla istişare etti. AK Parti ilçe Başkanlığında gerçekleştirilen, İlçe Başkanı Ensar Coşkun, Aziziye AK Parti ilçe Yönetim Kurulu üyelerinin de yer aldığı etkinlikte, vatandaşlar taleplerini iletti, il ve ilçeye değgin öngörü ve beklentiler aktarıldı.

DADAŞLARLA İSTİŞARE

Müşaverenin AK Parti Siyasetine bereket kazandıran efsunkar bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, "Aziziye ilçemizde düzenlenen vatandaşla istişare toplantımız planlananın çok üstünde bir zamana yayıldı. Bireysel beklentiler, toplumsal sorunların çözümüne dair dillendirmeler; hepsi bizim açımızdan saygıdeğerdi. ' dedi.

AK SİYASET VE MEŞVERET

Aydemir Başkanlığında gerçekleştirilen istişarede Aziziyeliler Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın ilçede kaydettiği çalışma ve hayata geçirdiği yatırımlardan övgü ile söz etti. İstişare ve Meşveret'in AK Siyasette hayati bir düstur ve vazgeçilmez bir ilke olduğu, AK Parti siyasi üslup ve tema'sında esas teşkil ettiğini kaydeden Milletvekili Aydemir, ' İştirak eden herkese teşekkür ediyoruz. AK Parti Aziziye ilçe Başkanlığına minnettarız. ' değerlendirmesini yaptı.

TEKMAN DEĞERLENDİRMESİ

Milletvekili Aydemir, Aziziye İstişaresi sonrasında Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin'i ağırladı. Başkan Ergin'in Tekman'a ufuk açan hizmet ve yatırımlara imza atacağını belirten Milletvekili Aydemir, 'Tekman Belediye Başkanımız Mustafa Ergin kardeşim ve diğer misafirlerimizle sohbet meclisi oluşturduk. Başkanımızın Tekman'a duyduğu muhabbet güzel ilçemizin her zerresine hizmet olarak yansıyacaktır. Bu yolda O'na destek bizim için öncelikli görevdir.' açıklamasını yaptı. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:16 Kaynak: İHA
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