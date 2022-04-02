AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA - Son Dakika
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AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA

02.04.2022 13:40

RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anının, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

RİZE'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'nda çığ düşme anının, cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı ünlü Ayder Yaylası'nda yüksekte biriken kar kütleleri, hava sıcaklığının da artmasıyla kaydı. Çığın düşme anı da çevredeki kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, dağın zirvesinden kayan kar kütlelerinin hızla aşağı doğru aktığı görülürken, yaylada bulunanlar da çığ düşme anını endişeyle izledi. (DHA)

AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA
AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA
AYDER'DE ÇIĞ DÜŞME ANI KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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