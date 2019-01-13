Son Dakika Haberleri: Ayder, Hafta Sonu Doğaseverlerin Adresi Oldu

Ayder, Hafta Sonu Doğaseverlerin Adresi Oldu

58 dakika önce

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, kar yağışının ardından hafta sonu çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Ayder, Hafta Sonu Doğaseverlerin Adresi Oldu, System.String[]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı dünyaca ünlü Ayder Yaylası, kar yağışının ardından hafta sonu çok sayıda vatandaşı ağırladı.

Karadeniz Bölgesi'nde hafta içi etkili olan kar yağışının ardından yaylaların beyaza bürünmesini fırsat bilen doğaseverlerin ilk adreslerinden biri Ayder Yaylası oldu.

Hafta sonu tatilini doğayla baş başa geçirmek için bölgeyi tercih eden vatandaşlar, kar yağışıyla birlikte soluğu 1350 rakımlı yaylada aldı.

Kartopu oynayıp karın tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları ise şambrel ve poşetlerle kayarak keyifli anlar yaşadı. Bazı ziyaretçiler kurulan salıncaklar eşliğinde görsel şölenin keyfini çıkardı, kimileri de kar üstünde horon oynadı.

Ayder Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan yarı yıl tatili ile yıllık izinlerini birleştiren bazı vatandaşların bölgeye erken gelmeye başladığını söyledi.

Sarı, bu yıl 12'ncisi düzenlenecek Ayder Kardan Adam Şenliklerinin 25-27 Ocak arasında gerçekleşeceğini ifade ederek, bu nedenle otellerde doluluk oranının artmaya başladığını, festival tarihinde taleplere cevap vermekte zorlanacaklarını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 05:16 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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