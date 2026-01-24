Ayder Kış Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ayder Kış Festivali Başladı

24.01.2026 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayder Yaylası'nda 18. geleneksel kış festivali, kardan çay bardağı ve kayak aktiviteleriyle başladı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu yıl 18'incisi düzenlenen geleneksel 'Ayder Kardan Adam Kış Festivali' başladı. Festivale gelenler, yaklaşık 75 metrelik doğal kayak pistinde poşetlerle kayarken, yaylada yapılan dünyanın en büyük kardan çay bardağı görücüye çıktı.

Ayder Yaylası'nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan 'Ayder Kardan Adam Kış Festivali'nin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Türkiye'nin çeşitli illerinden festivale gelen binlerce kişi, araçlarını otoparka bırakarak yayla merkezine yaya olarak ulaştı. Yayla merkezine ulaşanları, kardan iglolar ile dünyanın en büyük kardan çay bardağı karşıladı. Kardan eserlere büyük ilgi gösteren katılımcılar, ardından 75 metre uzunluğundaki doğal kayak pistinde poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

'GURURLUYUZ'

Belediye Başkanı Ömer Altun, "Dile kolay 18'incisini icra ediyoruz. 2008 yılında kırmızı bir kamyonetin üzerinde başladığımız bu serüven, kar topu gibi büyüyerek, bugün mahşeri bir kalabalıkla on binleri ağırlıyoruz. Gururluyuz. Rize deyince akla çay gelir. Biz Ayder'de ülkemizi ve Rize'mizi temsil ediyoruz. Bu sene mottomuz çay bardağı oldu. Biz de burada en büyük kardan çar bardağımızı icra ettik" diye konuştu.

'DÜZENLİ OLARAK GELİYORUZ'

Ağrı'dan gelen Naci Edi, "Biz buraya kardan heykel yapmak için düzenli olarak geliyoruz. Her yıl kültürel varlıklarla ilgili program oluyor. 'Bu yıl da dünyanın en büyük çay bardağını yapalım' dedik. 5 metre yüksekliğindeki çay bardağının kalıplarını hazırladık. Sonra işlemeye başladık" dedi.

'AYDER'İ ÇOK GÜZEL BULDUK'

Poşetle kayan Serdar Köyemezre, "Ankara'dan geliyoruz. Sinerji, ortam çok güzel. Keyif alıyoruz. Geçen sene televizyondan izlemiştik. Bu sene canlı yaşıyoruz. Eğlence harika. Organizasyonu yapanlara da teşekkür ediyoruz. Burda küçüklüğümüzü hatırladık. Ankara'da uzun zamandır kar yağmadığı için o özlemi burada gideriyoruz" diye konuştu. Antalya'dan gelen Kumsal Kaplan da "Ayder'i çok güzel bulduk. İlk kez kaydık. Herkes birlikte kayıyor. 'Abla poşeti koy atla' dediler, bize atladık" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ayder Yaylası, Festival, Kültür, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayder Kış Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı II. Abdülhamid dönemine ait 150 yıllık belgeler gün yüzüne çıkarıldı
İstanbul’da korkunç kaza Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı İstanbul'da korkunç kaza! Gişeye girmek isteyen araca otobüs çarptı
İspanya, Trump’ın Barış Kurulu davetini reddetti İspanya, Trump'ın Barış Kurulu davetini reddetti
Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi Pistlerden FBI listesine: En çok arananlar listesindeki snowboardcu yakayı ele verdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza Araçlar birbirine girdi Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

17:40
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı
17:02
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
Fenerbahçe antrenmanında En-Nesyri sürprizi
16:50
Mehmet Ali Erbil’den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı
16:21
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
Açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıran eksiklik: Hemen getirin
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 18:25:46. #7.11#
SON DAKİKA: Ayder Kış Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.