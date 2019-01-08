Son Dakika Haberleri: Aydilge Korkularını Anlattı Panik Atağı Nasıl Yendi.

Aydilge Korkularını Anlattı Panik Atağı Nasıl Yendi.

12 dakika önce

Dünyaca ünlü TED konferanslarının Türkiye ayağında, müzisyen ve yazar kimliğiyle gençlerin rol modeli olan Aydilge, konuşmacı olarak sahne aldı.

Aydilge Korkularını Anlattı Panik Atağı Nasıl Yendi., System.String[]

Dünyanın önde gelen düşünür ve sanatçılarının katıldığı ''Way Out'' (Çıkış Yolu) temalı konferans, Ankara Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti.

Bugüne kadar Bill Gates, Al Gore, Ngozi Okonjo-Iweala, Isabel Allende ve İngiltere Başbakanı Gordon Brown gibi önemli isimlerin konuşmacı olarak yer aldığı konferansın 2019 Türkiye/Ankara ayağına, Aydilge'nin ''Evham ve Korkularla Barışmak'' başlıklı konuşması damga vurdu. Müzisyen kimliğinin yanı sıra, üniversitesini ve yüksek lisansını birincilikle bitirerek önemli akademik başarılara imza atan ve ilk romanı hala üniversitede kaynak kitap olarak okutulan Aydilge, duygusal olduğu kadar bilimsel de olan bir konuşmaya imza attı.

Eşini Ağlattı.

Günümüzde pek çok insanın sorunu haline gelen panik atak ile ilgili kendi deneyimlerini paylaşan Aydilge, kişisel mücadelesini açık yüreklilikle anlattığı için de herkesi duygulandırdı. Aydilge'yi, keman sanatçısı eşi Utku Barış Andaç da en ön sıradan izledi. Aydilge'yi izlerken çok duygulanan Andaç, göz yaşlarını tutamadı. Sonrasında harika bir keman performansıyla sahne alan Andaç, Aydilge ile beraber dinleyiciyi mest etti.

Konferansı salonda yaklaşık bin kişi izlerken, internet üzerinden yapılan çevirili canlı yayında oturumlar, milyonlarca kişiye ulaştı. Konuşmanın tamamı, yakında konferansın resmi sitesinde de yayına girmiş olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:01 Kaynak: Bültenler

Nazım Hikmet Ran, Ankara, Türkiye, Güncel
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