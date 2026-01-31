Aydın, Bahçelievler'e Yenildi

SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde çıktığı 19'uncu hafta maçında Bahçelievler Belediyespor'a 3-2 yenildi. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın setleri 18-25, 23-25, 25-21, 27-25 ve 12-15'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla son sıradaki konuk takım ligdeki ilk galibiyetini elde ederken, Aydın temsilcisi 14'üncü yenilgisini alarak düşme hattına yaklaştı.
