Son Dakika Haberleri: Aydın Barakayı Yaktı; Oğlu Öldü, Eşi ve Diğer Oğlu Yaralandı, Kendisi de İntihar Etti

Aydın Barakayı Yaktı; Oğlu Öldü, Eşi ve Diğer Oğlu Yaralandı, Kendisi de İntihar Etti

15 dakika önce

Barakayı yaktı; oğlu öldü, eşi ve diğer oğlu yaralandı, kendisi de intihar etti (EK)ANNE VE OĞLU ANKARA'YA SEVK EDİLDİAydın'ın Karacasu ilçesinde cinnet getiren eşinin yaşadıkları barakayı benzin döküp yakması sonucu yaralanan Urkiye Ö. (28) ve oğlu Fatih Ö.

Barakayı yaktı; oğlu öldü, eşi ve diğer oğlu yaralandı, kendisi de intihar etti (EK)

ANNE VE OĞLU ANKARA'YA SEVK EDİLDİ

Aydın'ın Karacasu ilçesinde cinnet getiren eşinin yaşadıkları barakayı benzin döküp yakması sonucu yaralanan Urkiye Ö. (28) ve oğlu Fatih Ö.'ye (9), Nazilli Devlet Hastanesi'nde ilk müdahale yapıldı. Anne ve oğlu, yapılan ilk müdahale sonrası, kara yoluyla İzmir'e oradan da hava yoluyla Ankara'ya sevk edildi. Urkiye Ö.'nün, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Fatih Ö.'nün ise Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:39 Kaynak: DHA

Anne, Ankara, Güncel
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