Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un acı günü

Törene, Bozkurt'un yakınları, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Belediye Başkanı Levent Tuncel ile vatandaşlar katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Hülya Bozkurt için Söke Koca Cami'de cenaze namazı kılındı.

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