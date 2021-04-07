Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi

07.04.2021 16:37
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) katılımcı belediyecilik anlayışıyla, hızlı ve etkin çalışma planı için düzenlediği muhtar toplantılarını Sultanhisar ilçesi ile sürdürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) katılımcı belediyecilik anlayışıyla, hızlı ve etkin çalışma planı için düzenlediği muhtar toplantılarını Sultanhisar ilçesi ile sürdürdü. Atça Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya ABB Başkanvekili Barış Altıntaş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır katıldı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin Sultanhisar'da yaptığı ve yapılması planlanan hizmetleri konusunda muhtarlara kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Muhtarlar bu toplantıda mahalleleri ile ilgili tüm talep ve önerilerini ifade etti. Bu talep ve önerileri tek tek not eden Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, anında bilgilendirme yaptıktan sonra öneriler belirli bir iş planı ile takvime bağlandı. Gerekli çalışmaların muhtarlarla koordineli şekilde yapılacağını belirten Büyükşehir temsilcileri, Sultanhisar Belediyesi ile birlikte hizmetleri tek tek yapacaklarını ifade ettiler.

"Mahallelerin yolundan suyuna, tabelasından sosyal yardımına varana kadar her meselede istişarede buluyoruz"

ABB Başkanvekili Barış Altıntaş çözüm odaklı çalışma anlayışı ile ilçe ilçe tüm muhtarlar ile bir araya geldiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapacağımızı anlatıyoruz muhtarlarımız da taleplerini iletip, önerilerini ve fikirlerini sunuyorlar. Mahallelerin yolundan suyuna, tabelasından sosyal yardımına varana kadar her meselede istişarede buluyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları konusunda öncelikli olanları da yine muhtarlarımız ile belirlemiş oluyoruz. Bugün Sultanhisar'da yaptığımız toplantıya Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya'da eşlik etti. Büyükşehir ve Sultanhisar belediyelerimiz muhtarlarımızla koordineli şekilde hizmetleri yerine getirecektir. Toplantımıza katılarak değerli görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sultanhisarlı muhtarlar da doğrudan bilgilendirme ve hızlı çözüm için geliştirilen bu toplantının düzenlenmesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi

Büyükşehir Belediyesi, Sultanhisar, Muhtar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak" Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Meteoroloji'den Marmara'ya uyarı: Perşembeden itibaren sıcaklıklar 10 derece düşecek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Son Dakika! Tam kapanma mı geliyor? Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirmek Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Aylardır kayıp olan adamın parçalanmış cansız bedeni foseptik çukurunda bulundu Emniyet'ten Emniyet'ten "para desteli video" ile ilgili açıklama: Şahıs gözaltına alındı, yakın koruma olduğu iddiaları asılsız İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı İntikam kurbanı genç kız, nikahına gelinliksiz katıldı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı Katarlılar Selin Ciğerci'nin kozmetik markasına göz koydu! Teklif ettikleri tutar ağızları açık bıraktı
'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz 'Kanal İstanbul'a yazın başlıyoruz' diyen Erdoğan'a İmamoğlu'ndan videolu yanıt geldi: Halkla inatlaşılamaz         
17:40
AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi AK Partili vekil Belgin Uygur kürsüde fenalaştı, Genel Kurul'a ara verildi         
17:34
Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak Alman basınından yerli otomobile övgü! Tesla, Volkswagen gibi rakiplere meydan okuyacak         
16:33
Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti Oyuncu Türev Uludağ, 63 kilo verdi! Son halini görenler tanımakta güçlük çekti         
15:47
G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: G.Saray Başkanı'ndan F.Bahçe'ye olay gönderme: "Tarihten uzak iki tane tıfıl yönetici, kazanınca hemen sustu!"         
15:37
Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu Son Dakika! Konya'da askeri gösteri uçağı düştü, pilot şehit oldu         
14:37
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış         
14:17
Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar Hem şifa deposu hem mahallenin geçim kaynağı! Kilosunu 20 TL'den satıyorlar         
13:45
Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali Reha Muhtar ve Deniz Uğur çiftinin çocukları büyüdü! İşte babalarına benzeyen ikizlerin son hali         
12:05
Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı Site bahçesine giren 2 metrelik yılan büyük korku yarattı         
11:55
Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim Sevgilisinin 14 yaşındaki kızını istismar eden şüpheliden iğrenç savunma: Onunla evleneceğim         
11:02
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti Yunanistan Başbakanı Miçotakis, kovduğu sefirin ayağına gitti         
10:29
Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek Binlerce kişiye müjde! Torba yasa Meclis'e sunuldu, TMSF'ye devredilen paralar iade edilecek         
10:27
Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı Yılın aşk iddiası: Sıla Gençoğlu ve İlker Kaleli yeni bir ilişkiye başladı         
09:26
Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü Ormanlık alanda tecavüz dehşeti! Gözü dönmüş sapığı köpek yakaladı, esnaf dövdü         
09:09
40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! 40 modelin çırılçıplak poz verdiği fotoğrafın yankısı sürüyor! "Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz"         
09:07
Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu Şeyma Subaşı, peş peşe bikinili pozlarını paylaşarak hayalinin gerçek olduğunu duyurdu         
21:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2021 18:06:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei