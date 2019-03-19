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Aydın Büyükşehir Belediyespor Final Mücadelesine Başlıyor

18 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Saugella'yı konuk edecek.

Aydın Büyükşehir Belediyespor Final Mücadelesine Başlıyor, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Saugella'yı konuk edecek.

Sezon başında Bursa Büyükşehir Belediyespor'un isim haklarını satın alarak Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, finale kadar yükseldiği CEV Challenge Kupası'nda çıktığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

İtalyan ekibi Saugella ile şampiyonluk için mücadele edecek Aydın Büyükşehir Belediyespor, final ayağının ilk maçında rakibini yarın saat 19.30'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda ağırlayacak.

Müsabakada Bulgaristan'dan Petar Harizanov ile Norveç'ten Lars Rydland görev yapacak.

Müsabakanın rövanşı 27 Mart'ta İtalya'nın Monza kentinde oynayacak.

Türk takımlarının 9. finali

CEV Challenge Kupası'nda şimdiye kadar 8 kez final oynayan Türk temsilcileri, bu müsabakalar sonunda kupaya 3 defa uzandı.

Türk takımlarının üst üste 5. kez finalde mücadele edeceği organizasyonda VakıfBank Güneş Sigorta 2007-2008'de, Bursa Büyükşehir Belediyespor ise 2014-2015 ve 2016-2017'de kupayı müzesine götürmüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:21 Kaynak: AA

Aydın, Büyükşehir Belediyespor, Spor
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