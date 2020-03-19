Aydın Büyükşehir play-off mücadelesine başlıyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında alınan önlemler çerçevesinde maç seyircisiz oynanacak. - AYDIN

Play-off'ta Eczacıbaşı Vitra ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı serideki ilk maçta Aydın Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda saat 15.00'da rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nde şampiyonu belirleyecek olan play-off mücadelesinde çeyrek final serilerinin ilk maçları 21 Mart 2020 Cumartesi günü oynanacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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