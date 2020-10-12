Aydın Büyükşehir yarın Eczacıbaşı Vitra'yı konuk edecek

Misli.com Sultanlar Ligi 9.Hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı kendi sahasında lig lideri Eczacıbaşı Vitra'yı ağırlayacak.

Hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup olan Aydın'ın Sultanları yarın saat 17.00'de Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda lig lideri Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşacak. Ligde 13 puanla 7'inci sırada yer alan Aydın'ın Sultanları Eczacıbaşı karşısında galibiyet için sahaya çıkacak. - AYDIN