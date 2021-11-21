DEVE GÜREŞLERİ ŞENLİK HAVASINDA GEÇTİ - Son Dakika

Aydın'da 1 yıl aradan sonra Umurlu Serçeköy arenasında gerçekleşen deve güreşleri sırasında alandan kaçan develer zaman zaman panik yarattı. Kaçan develer sahiplerinin ve görevlilerin yardımıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan yeniden alana getirildi. Kadınlar ve çocukların ücretsiz olarak güreşlere alınması ilgiyi daha da artırdı. Sezonun ilk deve güreşine 150 deve katılırken, deve güreşi severler 75 çift devenin kıyasıya mücadelesini heyecan ile izledi. 'Küçük gezer', 'Nirvana karagöz', 'Çılgın akın', 'Number one', 'Onur bey' ve 'Çavdarlı Mustafa' isimli develer güreşlerde galip gelerek kupa almaya hak kazandı.

'DEVE GÜREŞLERİ BİZİM KÜLTÜRÜMÜZ'

Deve güreşi organizatörü ve güreş hakemlerinden Melih Gezer, "Bu yıl yılın ilk güreşini yapıyoruz. 150 deve güreşmek için alana geldi. 75 çift devemiz güreşiyor. Deve güreşleri bölgemizin ve halkımızın kültürü. Biz kültürümüze sahip çıkmaya çalışıyoruz. Devam ettirmeye ve gelecek nesillere iletmeye çalışıyoruz. Bu antrenman güreşi gibi oluyor. Bundan sonrakiler daha büyük güreşler olacak. Geçtiğimiz yıl güreş olmadığı için vatandaşlarımız bir hafta önceden bizleri aramaya başladı. Yoğun bir katılım var. Şenlik havasında güreşlerimiz devam ediyor" dedi.Deve sahiplerinden Tayfun Adıyaman ise "Şükürler olsun ki bugün güreşlere başladık, develerimiz geçen yıl pandemiden dolayı hiç güreşmedi. Nasip olursa bu sene güzel güreşler izleyeceğiz. Develerimiz hazır. Havalarımız da güzel olacak. Kalabalıkta çok güzel" ifadelerini kullandı.