Aydın'da 133 düzensiz göçmen yakalandı

Öte yandan İncirburnu açıklarından aynı yöntemle yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 39 düzensiz göçmen de yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 94 düzensiz göçmeni yakaladı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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