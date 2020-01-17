Aydın'da 181 bin öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 181 bin öğrenci karne sevinci yaşadı - Son Dakika

Aydın'da 181 bin öğrenci karne sevinci yaşadı

6 saat önce

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesi ile Aydın'da 181 bin 374 öğrenci karne sevinci yaşadı.

Aydın'da 181 bin öğrenci karne sevinci yaşadı, System.String[]

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesi ile Aydın'da 181 bin 374 öğrenci karne sevinci yaşadı.


2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının birinci yarıyılının sona ermesinden dolayı Ahmet Şerife Sanlı Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karnelerini Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger verdi. Öğrencilerde günün anısına Vali Köşger'e, kendi portresinin yer aldığı el emeği tablo hediye etti.


Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın'da eğitim-öğretimin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Bugün çocuklarımızın ilk yarıyıl tatilinin başlangıcı. Karnelerini aldılar. Aydın'da 800 okulda 180 bin öğrencimiz ve öğretmenlerimiz yarıyıl tatiline giriyor. Eğitim öğretimin daha iyi hale gelmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Aydın'da tekli öğretime geçmek için bir hedefimiz var. Bu dönemi başarı ile tamamlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum, hepsinin karneleri iyi. Anneler babalar bu konuyu problem etmesinler. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Öğrencilerimiz dinlensinler, anne babalarıyla iyi vakit geçirsinler. Anne babalara tavsiyem, dijital araçlar dahil onlara kötü etki edecek anne babanın dışında diğer tesirleri minimuma indirmeye çalışsınlar. Çünkü çocuğunun eğitimdeki başarısının yanı sıra hayattaki başarısı da önemlidir. Çocuklarımızın hayatta başarılı olabilmesi için de doya doya anne babaları ile bolca vakit geçirsinler" dedi.


Karne dağıtım törenine Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Aydın İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan, Adli Yargı Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş katıldı. - AYDIN

Selim Köşger, Aydın, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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