Son Dakika Haberleri: Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Panayır Adası açıklarında bir lastik botu durdurdu.

Bottaki 19'u Kongo, 5'i Senagal, 6'sı Somali uyruklu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Güney Ege, Didim, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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