Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 05:12 Kaynak: AA
Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Panayır Adası açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Bottaki 19'u Kongo, 5'i Senagal, 6'sı Somali uyruklu toplam 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Kıyıya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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