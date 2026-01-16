Aydın'da 30 Yatırımcıya Hibe Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Aydın'da 30 Yatırımcıya Hibe Desteği

Aydın\'da 30 Yatırımcıya Hibe Desteği
16.01.2026 09:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Tarım Müdürlüğü, 30 yatırımcıya toplamda 53 milyon TL hibe sağlayarak kırsal kalkınmayı destekledi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda 30 yatırımcı hibe almaya hak kazandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kırsal kalkınma ve örgütlenme faaliyetleri kapsamında 2025 yılında çalışmalarını sürdürdü. Yürütülen çalışmalarla ilgili olarak müdürlükten yapılan açıklamada, "Kırsalda üretimi güçlendirmeye devam ediyoruz. 2025 yılı boyunca Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalarla üreticilerimize önemli destekler sağlandı. Kırsal Kalkınma Yatırımlarında proje başvuruları arasından 30 yatırımcı hibe almaya hak kazandı. 20 yatırımcıya 53 milyon 171 bin 368 TL hibe ödemesi yapılmış olup, devam eden projeler tamamlandıkça ödemeler sürecektir. Bireysel Sulama Sistemleri Kapsamında 20 yatırımcı desteklenmiş olup toplamda 2 milyon 725 bin 804 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi. 704 dekar tarım arazisi basınçlı sulama sistemine kavuştu. Kırsalda sürdürülebilir üretim, güçlü yatırım ve verimli tarım için 2026 yılında da çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek" denildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hibe Desteği, Çiftçilik, Ekonomi, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aydın'da 30 Yatırımcıya Hibe Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı
Fenerbahçe’de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi
Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi Üvey annesini öldüren firari, yakalanıp, teslim edildiği cezaevinde yaşamına son verdi

09:38
Galatasaray taraftarını kahreden haber
Galatasaray taraftarını kahreden haber
09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 10:03:18. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da 30 Yatırımcıya Hibe Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.