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Aydın'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Aydın'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.11.2021 11:19
Aydın'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanları ile kayalık bölgeye çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen ve kendi imkanları ile kayalık bölgeye çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi Poyraz Kayalıkları üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve kendi imkanlarıyla karaya çıkan 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN

Aydın'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 4 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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