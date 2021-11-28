Aydın'da 77 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde hakkında kesinleşmiş 77 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "sahte kredi kartı kullanmak ve üretmek" gibi suçlardan hükümlü K.Ç'nin (42), bir evde saklandığını tespit etti.

Hakkında kesinleşmiş 77 yıl 11 ay hapis cezası bulunan hükümlü, operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.