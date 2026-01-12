Aydın\'da Asayiş Değerlendirme Toplantısı

Aydın'da, Vali Yakup Canbolat başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, vatandaşın güvenliği masaya yatırıldı. Toplantıda asayiş ve trafik güvenliği konularının değerlendirilerek alınması gereken önlemler konuşuldu. İl genelinde asayişin sağlanması ve alınacak önlemlerin görüşüldüğü toplantıya Vali Yakup Canbolat'ın yanı sıra İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Vali Yakup Canbolat başkanlığında Asayiş Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. 2025 Yılı değerlendirmesinin yapıldığı toplantıda, asayiş, terör, uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göç ile mücadele konu başlıkları ele alındı" ifadeleri yer aldı. - AYDIN