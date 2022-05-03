Beton direğe çarpan otomobildeki 17 yaşındaki genç öldü - Son Dakika

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Şevket Kadı (20) idaresindeki 09 AR 584 plakalı otomobil, Köşk- Dalama kara yolu kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde yolcu konumunda bulunan Mutlu Erdoğan'ın (17) yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cenazesi morga götürüldü.
Ağır yaralanan sürücü Şevket Kadı ile otomobildeki Berkay Sönmez (17) ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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