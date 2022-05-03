Beton direğe çarpan otomobildeki 17 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Beton direğe çarpan otomobildeki 17 yaşındaki genç öldü

03.05.2022 14:56

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde otomobilin beton direğe çarpması sonucu 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Şevket Kadı (20) idaresindeki 09 AR 584 plakalı otomobil, Köşk- Dalama kara yolu kenarındaki beton aydınlatma direğine çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde yolcu konumunda bulunan Mutlu Erdoğan'ın (17) yaşamını yitirdiği belirlendi. Erdoğan'ın cenazesi morga götürüldü.

Ağır yaralanan sürücü Şevket Kadı ile otomobildeki Berkay Sönmez (17) ise Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Beton direğe çarpan otomobildeki 17 yaşındaki genç öldü
Beton direğe çarpan otomobildeki 17 yaşındaki genç öldü
Beton direğe çarpan otomobildeki 17 yaşındaki genç öldü

YORUMLAR
500
17 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti 17 yaşındaki genç trafik kazasında hayatını kaybetti Beraber zeytin fidanı suladığı, kardeşini tüfekle öldürdü Beraber zeytin fidanı suladığı, kardeşini tüfekle öldürdü

Jandarma, Otomobil, Dalama, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beton direğe çarpan otomobildeki 17 yaşındaki genç öldü - Son Dakika


Son Dakika
14:40 Gülben Ergen'in derin sırt dekolteli elbisesini görenlerin gözleri kamaştı
13:56 İmamoğlu, Rize'de halkı selamlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri kadraja girdi
13:42 Alkol alan vatandaş dengesini kaybedip tepeden yuvarlandı
13:39 Ankara'da bir sapık, lise öğrencisinin balkona astığı taytı önce kokladı, sonra çaldı
13:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1 milyon Suriyeli'nin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak proje hazırlığındayız
13:36 Kim Kardashian, Met Gala'ya Marilyn Monroe'nun ikonik elbisesiyle katıldı
13:35 İmamoğlu, Rize'de AK Parti'ye yüklendi: 'Her şeyi ben kazanacağım' diye diye üst üste 2 defa kaybettiniz
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 15:05:42. #1.13#
SON DAKİKA: Beton direğe çarpan otomobildeki 17 yaşındaki genç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement