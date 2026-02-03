Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nde Taşkınlar - Son Dakika
Aydın'da Büyük Menderes Nehri'nde Taşkınlar

03.02.2026 18:35
Aydın'da sağanak yağış nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nde taşkınlar yaşandı, tarım arazileri sular altında kaldı.

Aydın'da son günlerde etkili olan sağanak nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin bazı noktalarında taşkınlar yaşandı.

Aydın Ovası'nın sulamasında can damarı olan nehirde sağanakla birlikte sular yükseldi.

Nehrin Germencik ve İncirliova arasındaki kısmında taşma meydana geldi. Turanlar Ovası'nda buğday ve arpa ekili arazilerin bir kısmı sular altında kaldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürü Birol Çınar bölgede inceleme yaptı.

DSİ ekipleri, nehrin taştığı kısmı kapatmak için çalışma başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, son günlerde etkisini artıran yoğun yağışların, nehir yatağının tam kapasiteye ulaşmasına neden olduğu belirtildi.

Debisi yükselen nehrin, İncirliova ve Germencik ilçeleri arasındaki sınır hattında taşkına yol açtığına dikkat çekilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından Büyük Menderes Nehri yatağından ve seddelerinden uzak durmaları büyük önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu da gazetecilere yaptığı açıklamada, kurak geçen sezonun ardından yağmurun yağması için çok dua ettiklerini söyledi.

Tarım arazilerinin çoğunun su altında kaldığını aktaran Çapakçıoğlu, "Arazide buğday ve arpa ekimi vardı. Şu an neredeyse yarısı sular altında ama su seviyesinin biraz düştüğünü görüyoruz. İnşallah, 2-3 gün içerisinde sularımız çekilir." dedi.

Çapakçıoğlu, olaya hızla müdahale eden DSİ ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

