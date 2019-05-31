Son Dakika Haberleri: Aydın'da ÇED toplantısına tepki
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Aydın'da ÇED toplantısına tepki

2 saat önce

Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılması jeotermal enerji santrali için yapılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, vatandaşlar tarafından protesto edildi.

Aydın'da ÇED toplantısına tepki, System.String[]
Aydın'ın Germencik ilçesinde yapılması jeotermal enerji santrali için yapılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, vatandaşlar tarafından protesto edildi.
Hıdırbeyli ve Çamköy Mahalleleri arasında bir enerji şirketinin kurmayı planladığı 24 megavat elektrik gücündeki jeotermal enerji santrali için bir düğün salonunda, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ÇED toplantısı düzenledi.
Toplantıda jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı. Mahallede yaşayan vatandaşlar, üstleri arandıktan sonra salona alındı.
Ellerinde "Kanser olmak istemiyoruz", "Çocuklarımız için jeotermale hayır" ve "Havama, suyuma, toprağıma dokunma" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan vatandaşlar, düdük çalarak toplantıyı protesto etti.
Yetkililerin santralle ilgili sunum yapmasına izin vermeyen vatandaşlar, söz alarak santrallerle ilgili şikayetlerini dile getirdi.
Toplantı, vatandaşların, taleplerini dilekçe halinde yetkililere sunmasıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:51 Kaynak: AA
Aydın, Çevresel Etki Değerlendirme, Güncel
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