Aydın'da engelliler ve ailelerine deprem eğitimi - Son Dakika

Aydın'da engelliler ve ailelerine deprem eğitimi

AYDIN'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilere ve ailelerine deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler ile ilgili eğitim verildi. Aydın'ın deprem kuşağında olmasına rağmen uzun zamandır büyük bir deprem yaşanmadığına dikkati çeken CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, olası bir depreme hazırlıklı olmak için bu tür çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez ilçe Efeler'de görme, ortopedik, zihinsel, işitme engelliler ile down sendromlulara gruplar halinde deprem eğitimi verildi. 3 gün süren eğitimde, deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda engellilere bilgiler verildi. Eğitimlere engelliler ile birlikte aileleri de katıldı. Deprem ve ilk yardım konusunda uzman personel tarafından gerçekleştirilen eğitim sonrasında katılımcılara sertifika verildi. Eğitime katılanlar artık olası bir depreme daha hazırlıklı olduklarını belirtirken, Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen de, engelli bireyleri ve ailelerine dönük depren eğitim ile ilgili emeği geçenlere teşekkür etti.

Eğitimlerle engelli vatandaşların ve ailelerinin de depreme karşı bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitim sonrasındaki geri dönüşlerden bu amaçlarına ulaştıklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, "Depremin zamanını tayin etmek veya depremi engellemek mümkün değil. Bu sebeple deprem gerçeğine karşı daha çok bilinçlenmeli, olabildiğince hazırlıklı olmalı ve bu gerçekle yaşamayı öğrenmeliyiz. Aydın'ın merkezinde ve ilçelerinde irili ufaklı birçok fay hattı yer alıyor. Küçük depremler yaşansa da Aydın'da uzun zamandır büyük bir deprem yaşanmadı. Deprem uzmanlarının da altını çizdiği gibi uzun zamandır uyuyan fayların şiddetli depremler üretmesinin daha olası olduğunu her zaman aklımızda tutmalıyız. Bizler de oluşabilecek en kötü senaryoya göre hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" diye konuştu.

GÖRÜRNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Engellilere deprem eğitimi verilmesinden görüntü

Haber: AYDIN, (DHA)