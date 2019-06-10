Aydın'da, fabrikanın pamuk deposunda yangın

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Haluk Levent, lösemi hastası baba ve kızı ziyaret etti

Ceylanpınar'da tarım arazisine düşen yıldırım, 10 bin dönüm ekini kül etti

Yapımı 1 milyar 200 milyon liraya mal olacak olan Silvan Tüneli'nin yapımına başlandı