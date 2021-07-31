Aydın'ın İncirliova ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın- İzmir kara yolu Kazakkahvesi mevkisinde Dilruba A. idaresindeki ticari araç devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Ali Ş, Aleyna Ş, Bengüsu Ş. ve Ayşe Ş. yaralandı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika