Aydın'da hayat, saat 09.05'te durdu - Son Dakika

AYDIN'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te hayat adeta durdu. Sürücüler araçlarından inerek, vatandaşlar ise oldukları yerde kalarak, saygı duruşunda bulundu.
Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 82'nci yıl dönümü nedeniyle kentte düzenlenen tören, Aydın Valiliği önünde yapıldı. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Personel Albay Feramis Duran ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun anıta çelenk sunmasının ardından saat 09.05'de sirenler çalarak, saygı duruşunda bulunuldu. Sürücüler araçlarından inerek, vatandaşlar da oldukları yerde durarak, saygı duruşunda bulundu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
- Kaynak: DHA
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