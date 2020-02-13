Aydın'da hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi - Son Dakika

Aydın'da hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi

6 saat önce

Aydın'da ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü belirtilen 14 yaşındaki kız çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'da hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi, System.String[]

Aydın'da ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü belirtilen 14 yaşındaki kız çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.

Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Eylül Yılmaz, Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evlerinde, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.

Eve çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın ilk belirlemelere göre, kalp krizinden hayatını kaybettiği belirtildi. Otopsinin ardından cenaze, aileye teslim edildi.

Yılmaz'ın cenazesi, Ovaeymir Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Eylül Yılmaz'ın babası Servet Yılmaz'ın terör gazisi olduğu öğrenildi.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı cenaze töreninde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de ailenin acısını paylaştı.

Eylül, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:46 Kaynak: AA
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