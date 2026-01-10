Aydın\'da Hükümet Konağı Projeleri Değerlendirildi

Aydın'ın Efeler ve Didim ilçelerinde yapılması planlanan hükümet konağı için projeler değerlendirildi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat başkanlığında Efeler Hükümet Konağı ile Didim Hükümet Konağı projelerine ilişkin değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Efeler Hükümet Konağı ile Didim Hükümet Konağı projeleri ele alındı. Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanı İlker Arıkan, Didim Kaymakamı Mesut Çoban ve beraberindeki heyet katıldı. Toplantıda, her iki ilçede hayata geçirilmesi planlanan hükümet konağı projelerinin mevcut durumu, teknik detayları ve süreç planlamaları hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu. Projelerin kamu hizmetlerinin daha etkin ve verimli sunulmasına katkı sağlaması hedeflenirken, çalışmaların koordinasyon içinde sürdürülmesi vurgulandı.

