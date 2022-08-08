Aydın'daki trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Aydın'daki trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

08.08.2022 23:16
Aydın'daki trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre dün, Feyzullah Tüzünol'un (35) kullandığı 20 PN 511 plakalı otomobil, Aydın- Denizli kara yolu Pınardere kavşağı yakınlarında Volan Esmer idaresindeki 03 AAR 904 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Feyzullah Tüzünol ile aynı otomobildeki Asaf Tüzünol (3) ve Betül Tüzünol (35) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine, diğer otomobilde bulunan Şeyma Esmer (24), Merve Çelik (27) ile Fahrettin Efe Esmer (4) Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Asaf Tüzünol, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Pınardere, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'daki trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'daki trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika
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