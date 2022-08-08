Kazada yaralanan Feyzullah Tüzünol ile aynı otomobildeki Asaf Tüzünol (3) ve Betül Tüzünol (35) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine, diğer otomobilde bulunan Şeyma Esmer (24), Merve Çelik (27) ile Fahrettin Efe Esmer (4) Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Pınardere, Denizli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın'daki trafik kazasında 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi - Son Dakika

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