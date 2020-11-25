Aydın'da iki sevgiliye narkotik baskını - Son Dakika

Aydın'da iki sevgiliye narkotik baskını
25.11.2020 14:23
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir eve gerçekleştirdikleri operasyonda 2 kişiyi gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Orta Mahalle 205 sokak üzerine bulunan bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda sevgili oldukları öğrenilen Ç.K. ve G.N.B. isimli iki şahıs gözaltına alındı. İkametinde yapılan aramda 98 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca ve 7 adet dolu fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AYDIN
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