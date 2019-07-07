Aydın'da iş kazası: 1 ölü
20 dakika önce
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:38 Kaynak: AA
'ın Bozdoğan
ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Başalan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında işçi olarak çalışan Erol Özdemir
(50), mermer kademesinde çalıştığı sırada 8 metre yüksekten mermer zemine düştü.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Muğla Kavaklıdere
Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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