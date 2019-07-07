Son Dakika Haberleri: Aydın'da iş kazası: 1 ölü
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Aydın'da iş kazası: 1 ölü

20 dakika önce

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.

Aydın'da iş kazası: 1 ölü, System.String[]
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde mermer ocağında yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Başalan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mermer ocağında işçi olarak çalışan Erol Özdemir (50), mermer kademesinde çalıştığı sırada 8 metre yüksekten mermer zemine düştü.
İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Muğla Kavaklıdere Devlet Hastanesine kaldırılan Özdemir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:38 Kaynak: AA
Bozdoğan, Aydın, İşçi, Güncel
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