Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Aydın'dan Muğla yönüne giden Ali Kılıç yönetimindeki 48 D 1778 plakalı kamyonet, Yağcılar Mahallesi Kavşağı'nda, Durmuş Yanar idaresindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
Yola savrulan motosiklet sürücüsü Durmuş Yanar ile motosiklette yolcu olarak bulunan Reşat Akdeniz yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Çine Devlet Hastanesine getirildi.
Yaralılardan Reşat Akdeniz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
- Kaynak: AA
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