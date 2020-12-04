Yaralılardan Reşat Akdeniz, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yola savrulan motosiklet sürücüsü Durmuş Yanar ile motosiklette yolcu olarak bulunan Reşat Akdeniz yaralandı.

Aydın 'ın Çine ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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