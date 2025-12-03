Aydın'da Kasten Adam Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika
Aydın'da Kasten Adam Öldürme Suçlusu Yakalandı

Aydın'da Kasten Adam Öldürme Suçlusu Yakalandı
03.12.2025 10:20
Köşk'te kasten adam öldürme suçundan aranan şahıs, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Köşk ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, Aydın, Köşk, Suç

Son Dakika 3-sayfa Aydın'da Kasten Adam Öldürme Suçlusu Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
