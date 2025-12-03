Aydın\'da Kasten Adam Öldürme Suçlusu Yakalandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri tarafından kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Aydın'da jandarma ekiplerinin vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmaları aralıksız sürüyor. Aranan şahıslara da göz açtırmayan Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Köşk ilçesinde kasten adam öldürme suçundan aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay 11 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.