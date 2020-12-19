Aydın'da kiralık araçla hırsızlık yapan kişi yakalandı - Son Dakika

Aydın'ın Didim ilçesinde kiraladığı otomobille inşaat malzemesi hırsızlığı yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Akbük Mahallesi'ndeki inşaat alanına giren şüpheli, inşaat malzemelerini alarak bölgeden ayrıldı.

Durumu fark eden inşaat sahibi M.C, Akbük'teki jandarma karakoluna giderek ihbarda bulundu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelinin kullandığı otomobili tespit etti.

Şüphelinin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası bulunan A.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, kullandığı otomobilin de kiralık olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlının aracında yapılan aramada inşaat malzemeleri bulundu.