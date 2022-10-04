Kuşadası Belediyesindeki soruşturma kapsamında 6'sı belediye çalışanı 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesindeki soruşturma kapsamında 6'sı belediye çalışanı 8 kişi gözaltına alındı

04.10.2022 12:25

Aydın'da Kuşadası Belediyesinde çalışan 6 personel ile 2 özel şirket yetkilisi, "ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Aydın'da Kuşadası Belediyesinde çalışan 6 personel ile 2 özel şirket yetkilisi, "ihaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Kuşadası Belediyesinde geçen yıl yapılan mıcır alım ihalesine yönelik İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun yaptığı incelemenin ardından açığa alınan 6 belediye çalışanı ile 2 şirket yetkilisi hakkında Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyenin eski fen işleri müdür vekili F.Ç, çalışanlar D.Ş, K.C, E.T, K.K. ve M.A. ile ihaleyi alan şirketin yetkilileri T.B. ve Z.B'yi adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

"İhaleye fesat karıştırma, resmi belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlamalarıyla yakalanan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Belediyeden açıklama yapıldı

Kuşadası Belediyesinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, belediyeye yönelik bir operasyonun söz konusu olmadığı, gözaltı işleminin yasal sürecin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Belediyemiz tarafından yapılan bir ihale ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu tarafından sürdürülen inceleme neticesinde, soruşturmanın selameti açısından Mülkiye müfettişlerince ve belediye yönetimimiz tarafından açığa alınan personellerimiz bugün sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere evlerinden gözaltına alınmıştır.

Bazı yayın organlarında iddia edilenin aksine belediyemize yönelik bir operasyon söz konusu değildir. Gözaltı işlemi başlatılan yasal sürecin devamı niteliğindedir. Kuşadası Belediyesi yönetimi olarak kamunun zarara uğratılmasına neden olacak herhangi bir ihmale ya da girişime dün olduğu gibi bugün de izin vermemiz ya da göz yummamız söz konusu dahi olamaz. İhmali bulunan her kim olursa olsun gerekenin yapılabilmesi için bizler de üzerimize düşeni yerine getirmeye ve gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

Kuşadası, Mülkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuşadası Belediyesindeki soruşturma kapsamında 6'sı belediye çalışanı 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kuşadası Belediyesindeki soruşturma kapsamında 6'sı belediye çalışanı 8 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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