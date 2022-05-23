Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı

23.05.2022 10:26
Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kadın motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Meşrutiyet Mahallesi Enstitü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 DD 001 plakalı otomobilin dönüş yaptığı esnada, ani fren yapan motosiklet sürücüsü kadın, motosikletin kayması sonucu yere düştü. Meydana gelen kazada kadın sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı
Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Efeler, Aydın, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da motosiklet kazası: 1 yaralı - Son Dakika
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