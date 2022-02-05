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Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı - Son Dakika

Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı

05.02.2022 19:17

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır iki sürücü yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada biri ağır iki sürücü yaralandı.

İnönü Caddesi'nden şehir merkezine seyir halindeki çalıntı olduğu belirlenen plakasız motosiklet, M.Ö'nün kullandığı 09 SB 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yola savrulan motosikletli ile otomobilin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı
Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı
Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı
Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı

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İnönü Caddesi, Motosiklet, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletle otomobilin çarpışması sonucu iki sürücü yaralandı - Son Dakika
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