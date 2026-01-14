Aydın\'da Okul Sporlarında Karate ve Badminton Müsabakaları Tamamlandı

Aydın'da 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Karate ve Badminton İl Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Aydın'da Okullar Arası Karate Gençler A-B Kız-Erkek İl Birinciliği Müsabakaları 8 okulun katılımıyla Germencik 80. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda sporcular, centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden takdir topladı. Aynı faaliyet programı doğrultusunda düzenlenen Okul Sporları Badminton Genç Kızlar-Erkekler İl Birinciliği Yarışmaları, Koçarlı ilçesinde gerçekleştirildi. 10 okuldan 50 öğrencinin katılım sağladı. Yarışmaların ardından düzenlenen madalya törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe katılarak sporculara madalyalarını takdim etti. Yığmatepe, organize edilen müsabakalarda dereceye giren sporcuları tebrik ederek, grup ve Türkiye müsabakalarında Aydın'ı temsil edecek sporculara başarılar diledi. - AYDIN