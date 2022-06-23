Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

23.06.2022 20:20
Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan çocuk, hastanede 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Söke- Kuşadası yolu Yenikent Kavşağı'nda karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpmasının ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hamza Küybet (8), doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Mert A'nın kullandığı 09 JC 986 plakalı otomobil, 12 Haziran'da Yenikent Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Hamza Küybet'e çarpmıştı. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Küybet, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti.

YORUMLAR
500
Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Kompleksi Açıldı Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Kompleksi Açıldı Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3) Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (3)
Kaynak: AA

Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
19:59 Gaziantep'te bir kişi meydanda üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi
19:52 2 aylık hamile eşini öldüren adamın savunması ortaya çıktı: Bir anlık öfkemle etrafa ateş ettim
19:37 Boşanma aşamasındaki adam, eşine arkadaşlık istediği gönderdiği için kuzenini öldürmüş
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
18:50 Konut kredilerine ilişkin yeni kararlar açıklandı! Evin fiyatına göre bankadan alınacak tutar değişecek
17:55 Hurda toplayan 4 kişi buldukları varilleri dereye döktü: 8 kişi hastanelik oldu
17:36 Fenerbahçe transferde gaza bastı! Emre Mor'un transferi için oyuncunun menajeri İstanbul'a davet edildi
17:25 Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Yargıtaya ve yüksek mahkemelere önemli görevler düşüyor
17:13 Yürek yakan ölüm! Trafik kazasında yaşamını yitiren genç futbolcu toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 20:25:10. #1.13#
SON DAKİKA: Aydın'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hastanede yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement