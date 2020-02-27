Aydın'da özel güvenlik görevlilerine

Aydın'da görev yapan özel güvenlik görevlilerine, Genel Kolluk Özel Güvenlik Koordinasyonu ve Entegrasyon Projesi (KAAN) anlatıldı.

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, KAAN kapsamında ilk olarak özel güvenlik izni alan yerler belirlendi.

Bu kapsamda Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde il genelindeki özel güvenlik görevlilerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, polis başmüfettişleri Saadet Kömüroğlu ve Osman Bahadır, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erkin Turğut ve Özel Güvenlik Şube Müdürü Özgür Selçuk sunum yaptı.

Toplantıya, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı İzmir Bölge Sorumlusu Proje Koordinatörü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Süleyman Kutay da katıldı.