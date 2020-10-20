Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5 oldu - Son Dakika

Aydın'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5 oldu
20.10.2020 13:32
AYDIN'da sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan Süleyman Öçalan (64) yaşamını yitirdi.
AYDIN'da sahte içki nedeniyle hastaneye kaldırılan Süleyman Öçalan (64) yaşamını yitirdi. İl genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 5'e çıktı.
İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan belediyeden emekli evli ve 2 çocuk babası Süleyman Öçalan, dün gece sahte alkol nedeniyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Öçalan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak saat 04.00 sularında hayatını kaybetti. Son ölüm olayı ile birlikte Aydın il genelinde sahte içkiden yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.
- Aydın
Son Dakika Büyük zafer için tarih verildi: Azerbaycan 10-15 gün sonra toprak bütünlüğünü sağlayacak Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Milyonluk tazminattan feragat eden gazi, kirada oturuyormuş "Mekanın sahibi geri geliyor" diyen Buket Aydın, yeni projesini duyurdu Son Dakika! Akşener'den Ümit Özdağ'ın iddiasına yanıt: İstanbul İl Başkanı'na karşı FETÖ'cü söylemi çok büyük yalandır Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Babasını öldüren genç, "Ailevi sorunlarımız vardı" dedi Rus gazeteci Ermeni cephesinden bildirdi: Dayanılmaz bir koku var, askerlerin cesetleri ortalıkta duruyor