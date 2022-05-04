Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
A.Ö'nün (42) kullandığı 09 B 2825 plakalı motosiklet, Nazilli- Bozdoğan kara yolunda, şarampole yuvarlandı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Aydın'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika