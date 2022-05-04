Aydın'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Aydın'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı

04.05.2022 11:26
Aydın'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.

A.Ö'nün (42) kullandığı 09 B 2825 plakalı motosiklet, Nazilli- Bozdoğan kara yolunda, şarampole yuvarlandı.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

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Bozdoğan, Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın'da şarampole yuvarlanan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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