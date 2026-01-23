Aydın\'da Sel Zararını İnceleme Çalışmaları

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan selin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile İl Müdür Yardımcısı Eray Yeşilçayır, selden olumsuz etkilenen Güllübahçe ve Akçakonak mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha çalışmasında tarım arazileri, üretim alanları ve çiftçilerin yaşadığı zarar yerinde incelendi. Yetkililer, özellikle tarımsal üretimi etkileyen noktalar üzerinde durarak, hasarın boyutuna ilişkin ilk tespitleri yaptı. İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ve üreticilerle de görüşen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede raporlanarak gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti. Selden etkilenen bölgelerde tarımsal faaliyetlerin yeniden sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için sürecin yakından takip edileceği ifade edildi. - AYDIN