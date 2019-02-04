Son Dakika Haberleri: Aydın'da Su Altında Kalan Tarım Arazilerinde Balık Avı

Aydın'da Su Altında Kalan Tarım Arazilerinde Balık Avı

1 saat önce

Aydın'ın Söke ilçesinde bazı çiftçiler, aşırı yağış nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde balık avladı.

Aydın'da Su Altında Kalan Tarım Arazilerinde Balık Avı, System.String[]
Aydın'ın Söke ilçesinde bazı çiftçiler, aşırı yağış nedeniyle Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde balık avladı.

İlçede birkaç gündür etkisini gösteren sağanak dolayısıyla Büyük Menderes Nehri'nin taşması sonucu zarar gören tarım arazilerinde, DSİ 21. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin su tahliye çalışması sürüyor.

Çiftçiler ise kayıkla gezerek tarlalarını kontrol ediyor. Bazı çiftçiler ise suya ağ atıp balık avlıyor.

Burunköy Mahallesi sakinlerinden Halil Ergün, 40 dönüm ekili buğday arazisinin su altında kaldığını söyledi.

Yaşadıkları bölgede 12 bin dönümlük arazinin aynı durumda olduğunu anlatan Ergün, "Gözünüzün alabildiği her yer su. Şimdi o arazilerimizi kayıkla geziyoruz. Her şey Allah'tan. Yağmurun yağması bereketli oldu ama biraz da zararımız oldu. Menderes ıslah edilmeseydi şu anda su köyün içlerine kadar girmişti." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:57 Kaynak: AA

Aydın, 3. Sayfa
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