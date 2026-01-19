Aydın\'da Tağşiş Zeytinyağı Operasyonu

Aydın'da halk sağlığını tehlikeye atacak şekilde piyasaya tağşiş zeytinyağı sürülmesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 bin 200 litre sağlığa zararlı zeytinyağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında KOM Şube Müdürlüğü ile Hamidiye Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı koordinesinde Köşk Otoyol Gişeleri'nde operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Durdurulan araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 4 bin 200 litre tağşiş zeytinyağı ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konuldu. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli ve idari işlemlerin başlatıldığı öğrenildi. - AYDIN